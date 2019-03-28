Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

44 dakika önce

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tedbirlerini en üst seviyede tutuyor.

Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. İlçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve hırsızlık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu operasyonu ile ilgili edinilen bilgilere göre, bir otomobili şüphe üzerine durdurmak isteyen polis ekipleri, dur ihtarlarına uymayarak kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Şahısların kullandığı araçta ve yapılan üst aramalarında bir miktar bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ve suç unsuru bıçaklar ele geçirildi. H.Y., İ.A.G., C.Ö., Ö.G.G, F.G gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık operasyonu ile ilgili edinilen bilgiye göre, Ocaklar Mahallesinde meydana gelen tekne motoru hırsızlığı ile ilgili Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Edremit İlçesinde oldukları tespit edilen iki şüpheli çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen S.E. ve S. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erdek, 3. Sayfa
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