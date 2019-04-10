Uyuşturucu ve Kaçak Akaryakıt Operasyonu
1 saat önce
Edirne'de, 1 ton 300 kilogram skunk ile 2 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:48 Kaynak: AA
'de, 1 ton 300 kilogram skunk ile 2 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Enez
ilçesine bağlı Karaincirli köyündeki bir arazide, jandarma ekiplerince yapılan aramada, kuru yapraklar altına gizlenmiş paketlenmiş halde 1 ton 300 kilogram skunk ile bidonlarda 2 ton 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Olayla ilgili C.Ü (39) ve E.K (31) gözaltına alındı.
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