Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ve Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Uyuşturucu ve Kaçak Akaryakıt Operasyonu

1 saat önce

Edirne'de, 1 ton 300 kilogram skunk ile 2 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edirne'de, 1 ton 300 kilogram skunk ile 2 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyündeki bir arazide, jandarma ekiplerince yapılan aramada, kuru yapraklar altına gizlenmiş paketlenmiş halde 1 ton 300 kilogram skunk ile bidonlarda 2 ton 400 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Olayla ilgili C.Ü (39) ve E.K (31) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:48 Kaynak: AA
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