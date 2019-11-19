Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi
Son Dakika Güncel Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi - Son Dakika

Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi

6 saat önce

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, ilçede yer alan okulların idarecileri ile rehber öğretmenlere yönelik "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi" düzenlendi.

Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi, System.String[]

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından, Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, ilçede yer alan okulların idarecileri ile rehber öğretmenlere yönelik "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Narko Rehber Eğitimi" düzenlendi.


Toplumsal bilinci arttırmak amacı ile gerçekleştirilen eğitimde, "Madde Kullanımında Ailenin Önemi", "Madde Kullanımına Götüren Yollar", "Yanlış Bilinen Doğrular", "Madde Bağımlılığının Belirtileri", "Madde Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır", "Madde Kullanımından Şüphelenildiğinde Ne Yapmalı" gibi konular ele alındı.


Eğitim soru cevabın ardından sona erdi. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
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