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Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı

18.12.2021 19:37
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 şahıs bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 şahıs bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 1' i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda sabaha karşı takibe alınan M.C. idaresindeki 34 BE 0158 plakalı hafif ticari araç Samsun- Sinop karayolunda ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan araç Kelikler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan ve yaralanan sürücü M.C., N.C.Ç. ve A.Ş. ekiplerce araçtan çıkartılarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Kaza yapan araç çekici ile Asayiş Büro Amirliğine getirilerek savcılık izninin ardından araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan arama 167 gram metamfetamin, 9 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 6 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C., N.C. ve A.Ş. işlemlerinin ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. M.C. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, N.C.Ç. ve A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı - Son Dakika
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