Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın üzerinden 0.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinden hareketle bir işyerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. İşyeri sahibi de gözaltına alındı.



Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN