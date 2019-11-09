Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

7 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın üzerinden 0.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinden hareketle bir işyerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. İşyeri sahibi de gözaltına alındı.


Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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