Uyuşturucu ve silah deposu yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, adresinde yapılan aramalarda, 11 parça halinde daralı ağırlığı 432 gram olan bonzai, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet fişek ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesinde "İSKO" lakaplı bir şahıs tarafından bonzai ve skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve yüksek miktarlarda haksız kazanç elde edildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 28. Ocak saat 17.00 sıralarında bahse konu adres ve civarında yapılan araştırmalar yaptı. Araştırmalar neticesinde kimliği tespit edilen İsmail D. (24) isimli şüpheli şahsı Yakuplu Mahallesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda da, 11 parça halinde daralı ağırlığı 432,15 gram gelen bonzai, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan ve "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçundan 28.Ocak günü adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)