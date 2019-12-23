Uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

7 saat önce

Malatya emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan temler tarafından esrar, uyuşturucu hap, silah ve kesici aletler ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, System.String[]

Malatya emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan temler tarafından esrar, uyuşturucu hap, silah ve kesici aletler ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Pençe -2 timinin yaptığı çalışmada, İnönü caddesi Ofis kavşağı üzerinde durumundan ve hareketlerinden şüphelenip durdurduğumuz bir şahıstan 2 flaşör halinde toplamda 28 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Bu arada, Balyoz ekiplerimizce İstiklal Mahallesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst armasında 8,38 Gram esrar maddesi, 17 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz 1 ekibi olarak yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada 5,54 gr Kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz 1 ekibi olarak şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.


Güven 5 Ekibi tarafından İpek Caddesi üzerinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan incelemede çeşitli ebatlardaki toplamda 4 adet kesici alet ele geçirildi. - MALATYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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