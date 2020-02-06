Uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken fuhuştan aranan 2 zanlı yakalandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda, 3 şahıstan 6 paket halinde 275 Gram Narkotik Madde ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer yandan, İsmetiye Mahallesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın üzerinden 4 tablet halinde toplam 22 Adet Uyuşturucu hap ele geçirildi. - MALATYA