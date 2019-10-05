Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ve silah operasyonu zanlısı adliyede
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Uyuşturucu ve silah operasyonu zanlısı adliyede

25 dakika önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, metal arama dedektörü ve 1560 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silah operasyonu zanlısı adliyede, System.String[]

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, metal arama dedektörü ve 1560 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan olayın zanlısı bugün Bafra Adliyesine çıkarıldı.


Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetler kapsamında 19 Mayıs ilçesinde alınan duyum üzerine Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Yeşilköy Mahallesi'nde yapılan ev aramasında birçok suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli R.Ü.(45) gözaltına alındı.


Yapılan aramada; bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 69 adet mm çapında fişek, 12 mm kısa namlulu ruhsatsız tüfek bu tüfeğe ait boş kartuş, bir adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, metal arama dedektörü, 10 ayrı bölgede satışa hazır olarak paketlenmiş toplam 1560 gram kubar esrar ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli R.Ü., bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
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