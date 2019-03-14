Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
İnegöl ve Bilecik'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildi.
İnegöl
ve Bilecik
'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirliği yaptıkları tespit edilen 5 kişinin adreslerini belirleyerek, operasyon için düğmeye bastı. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'te 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi. Şahısların evlerinde, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 152 adet fişek, 2 adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 104 adet tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi, 20 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.D. ve S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.Ç, S.Ç. ve B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:29 Kaynak: İHA
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