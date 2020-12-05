Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı

05.12.2020 11:54
Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 ruhsatsız tabanca bulunurken, araçtaki Onur Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise 330 gram metamfetamin ve 2 gram kokain ele geçirildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 ruhsatsız tabanca bulunurken, araçtaki Onur Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise 330 gram metamfetamin ve 2 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla Pamukova ilçesinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yolcu konumunda bulunan Onur Y.'nin (26) üzerinde yapılan aramada, pantolonunun kemer bölümünde gizlenmiş 330 gram metamfetamin ve cebinde peçeteye sarılı 2 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Araçta yapılan aramada ise aracın sol arka kapı cebinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Mesut K. (32) ve Onur Y. polis tarafından gözaltına alındı. Mesut K. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Onur Y. ise adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı - Son Dakika


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