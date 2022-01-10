Uyuşturucu ve tabancanın ele geçirildiği otomobilde kayıp kişi de bulundu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ve tabancanın ele geçirildiği otomobilde kayıp olarak aranan kişi de bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruçlu Mahallesi'nde bir araçta uyuşturucu ve silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı.
H.D'nin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 2 gram metamfetamin, araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 tabanca fişeğiyle uyuşturucu kullanma aparatı ve hap ele geçirildi.
Kayıp olarak arandığı belirlenen otomobildeki S.Ç, ekiplerce ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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