Uyuşturucu villasına baskın - Son Dakika

Uyuşturucu villasına baskın
03.12.2020 14:40
Esenyurt'ta 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını takip eden polis, uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş villaya baskın yaptıEsenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Esenyurt'ta 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını takip eden polis, uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş villaya baskın yaptı
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Sokakta uyuşturucu sattığını tespit edilen biri kadın 2 kişiyi takip eden ekipler, şüphelilerin Bahçeşehir'de bir villaya girdiklerini belirledi. Villanın camlarının filmle kapatıldığını gören polis eve operasyon düzenledi. Baskında karı, koca olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Villada yapılan aramalarda uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu tespit edildi. Saksılarda yetiştirilen bitkinin 'marihuana' olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 1 kilonun üzerindeki uyuşturucu da ele geçirildi. 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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