Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı

1 saat önce

TEM yolunun Bolu geçişinde uygulama sırasında polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı, System.String[]
TEM yolunun Bolu geçişinde uygulama sırasında polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.K. (44) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, araç içinde gizlenmiş 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi.


TEM Otoyolu, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 bin polisin görevlendirildiği Sarı Yelekliler eylemi 45. haftasında da devam etti
Nakliye firmasının taşıdığı baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:15:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]