Uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeyi sobaya atan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeyi sobaya atan zanlı yakalandı

22.02.2022 21:09
Uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeyi sobaya atan zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeyi sobaya atarak imha etmek isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeyi sobaya atarak imha etmek isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 21 gram sıvı kimyasal madde, imha edilmek üzere atıldığı sobada bulundu.

A.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, 6 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeyi sobaya atan zanlı yakalandı - Son Dakika


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