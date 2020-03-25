Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın - Son Dakika

Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın

6 saat önce

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir villaya yaptıkları baskında 93 adet değişik boy ve ebatlarda Hint Keneviri, kurutulmuş esrar maddesi ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir villaya yaptıkları baskında 93 adet değişik boy ve ebatlarda Hint Keneviri, kurutulmuş esrar maddesi ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de bir istihbaratı değerlendiren Didim KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir villaya baskında gerçekleştirdi. Baskında villa bulunan B.Ş'yi göz altına alırken, villada yapılan aramada 93 adet değişik boy ve ebatlarda Hint Keneviri bitkisi, 730 gram kurutulmuş esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 6.35 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve 41 adet tabanca fişeği, Hint Keneviri yetiştirmede kullanılan çok sayıda ısıtma ve aydınlatma amaçlı tesisat parçaları ele geçirdi. B.Ş'nin yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandığı ve C.Ş adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını tespit etti.


Olayla ilgili olarak yapılan incelemede B.Ş'nin Urla Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticaretinden aranmasının olduğu belirlendi. Didim Polisi olayla ilgili olarak B.Ş'nin yanı sıra S.A adlı şüpheli de göz altına alındı. Didim Emniyetinin sorgulamasının ardından S.A serbest bırakılırken, B.Ş adlı şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı         
19:23
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]