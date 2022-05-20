Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattığı tespit edilen şahıs ve ekibi yakalandı

ANKARA - Ankara'da 3 katlı bir villada esrar yetiştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 470 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; M.Y., İ.A. ve M.A.Y. isimli şahısların esrar yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin Çankaya'daki 3 katlı bir villayı uyuşturucu yetiştirmek için kullandıklarını belirleyen Narkotik polisleri, villaya düzenledikleri operasyonla 3 şahsı da yakalayarak göz altına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 470 adet Hint keneviri bitkisi ve yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Böbreğini satarak uyuşturucu işine sermaye sağlandığı öğrenildi

Zanlılardan M.Y.'nin Almanya'da yaşadığı sırada uyuşturucu yetiştirmeyi öğrendiği aktarıldı. Zanlının uyuşturucu yetiştirme işine finans sağlamak içinse İran'da böbreğini sattığını ve vücudunda ameliyat izleri olduğu belirtildi.

Kaçak elektrik kullandıkları tespit edildi.

Şahısların, esrar yetiştirme düzeneğinde kullanılan havalandırma kanalını inşaat işçisine yaptırdıkları, villanın elektriğine ise kaçak kullandıkları ortaya çıktı.