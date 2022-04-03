Uyuşturucu yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı

03.04.2022 09:52
Uyuşturucu yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde evine kurduğu özel düzenek sayesinde uyuşturucu bitki yetiştirdiği tespit edilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde evine kurduğu özel düzenek sayesinde uyuşturucu bitki yetiştirdiği tespit edilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli şahsın evinde kurduğu özel düzenekle uyuşturucu bitki yetiştirdiğini ve ticaretini yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekiplerin şahsın ikametine gerçekleştirdiği operasyonda 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 29 bin 455 TL nakit para, 940 gram uyuşturucu madde ve ekili 32 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Sapanca, Bitki, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı - Son Dakika


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