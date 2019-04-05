Uyuşturucu Yetiştirmek İçin Tuvalette Sera Kurmuş
35 dakika önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.G.K.'nın evine yapılan baskında, tuvaletin hint keneviri yetiştirmek için sera olarak kullanıldığı belirlendi.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.G.K.'nın evine yapılan baskında, tuvaletin hint keneviri yetiştirmek için sera olarak kullanıldığı belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.G.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler belirledikleri adresteki M.G.K.'nın evine operasyon düzenledi. M.G.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada tuvalette uyuşturucu yetiştirmek için sera kurulduğunu belirledi. Şüphelinin tuvalete kurduğu kapalı ortamda Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ele geçirdi. Tuvalette yapılan aramada saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. M.G.K. hakkında, 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
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