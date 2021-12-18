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Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası - Son Dakika

Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası

18.12.2021 13:20
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu alamaya giderken otomobilde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Cihat Aytaç'ı, (38) mola verdikleri dinlenme tesislerinde tabancayla vurarak öldüren Özlem Çetintaş'ın (36) yargılandığı davada karar çıktı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, uyuşturucu alamaya giderken otomobilde kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Cihat Aytaç'ı, (38) mola verdikleri dinlenme tesislerinde tabancayla vurarak öldüren Özlem Çetintaş'ın (36) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, önceki duruşmada, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, olaya ait cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Orhangazi ilçesinde, geçen yıl kasım ayında, Özlem Çetintaş, otomobilde birlikte yolculuk yaptığı Cihat Aytaç'a, mola verdikleri, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı'ndaki dinlenme tesislerinde, tabanca ile ateş etti. Ardından yerde yatan Aytaç'a tabancayla vurmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cihat Aytaç kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Özlem Çetintaş ise tutuklandı.

Kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Özlem Çetintaş, daha önce yaptığı savunmasında, olay günü Cihat Aytaç ile uyuşturucu almak için İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirtip, "Cihat, yolda yapılacak kontrolü dikkate alarak, tabancasını bana verdi. Yolculuk sırasında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Eteğimi kaldırdı. 14 yaşındaki kızıma çirkin sözler söyledi. Aramızda yaşanan tartışma büyüyünce dinlenme tesislerinde mola verdik. Otomobilden inerken sinirlenip, saklamam için bana verdiği tabancasıyla, ona vurmaya başladım. Bu sırada, istemim dışında ateş alan silahtan çıkan mermiler ona saplandı. Üzgünüm" dedi.

Özlem Çetintaş, karar duruşmasına çıktı. Son sözü sorulan Çetintaş, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Aytaç'ı istemeyerek öldürdüğünü öne süren Çetintaş'ı, cep telefonu görüntülerini dikkate alarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.


Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası
Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası

Uyuşturucu, Bursa, Silah, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu yolculuğunda, 'taciz' cinayetine ömür boyu hapis cezası - Son Dakika


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