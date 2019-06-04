Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu yüklü araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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Uyuşturucu yüklü araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

30 dakika önce

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan üç kişi araçlarıyla kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu yüklü araçtaki 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan üç kişi araçlarıyla kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç kişi uyuşturucu yüklü araç ile seyrederken jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Ekiplerle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada gizli bölümlere saklanmış satışa hazır halde 25 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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