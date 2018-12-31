Uyuşturucu Zanlıları Adliyede
2 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 uyuşturucu satıcısı ve 4 içici olduğu iddia edilen 8 şahıs yakalandı. Daha sonra 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 45,93 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli şahıs ise yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:18 Kaynak: İHA
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