Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Zanlıları Adliyede

Uyuşturucu Zanlıları Adliyede

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Zanlıları Adliyede, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 uyuşturucu satıcısı ve 4 içici olduğu iddia edilen 8 şahıs yakalandı. Daha sonra 4 ayrı adreste yapılan aramalarda 45,93 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli şahıs ise yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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