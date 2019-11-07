Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı
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Uyuşturucu zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

7 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

Uyuşturucu zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.S, H.E.Ü. ve H.M.Y. fiziki takibe alındı.

Otomobille kaçmaya çalışan zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların kaçarken yola attıkları 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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