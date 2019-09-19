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Uyuşturucu zanlıları polis devriyesine takıldı

1 saat önce

Gaziantep'te yol kontrolü yapan polis ekipleri, iki ayrı otomobilde 25 kilogram esrar ve 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucu zanlıları polis devriyesine takıldı, System.String[]

Gaziantep'te yol kontrolü yapan polis ekipleri, iki ayrı otomobilde 25 kilogram esrar ve 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince, İbni Sina ile Serinevler mahallelerinde, araçlar üzerinde kontrol ve uygulama gerçekleştirildi.

Serinevler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, bagaj kısmında çuvallar içerisinde 25 kilogram esrar buldu.

Olaya ilgili sürücü gözaltına alındı.

İbni Sina Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'ndaki kontrolde ise plakası açıklanmayan otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Daha sonra otomobil içerisindeki bir poşetle yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı.

Poşeti kontrol eden ekipler, 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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