Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
15 dakika önce
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
'nın Kozan
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı Ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Arslanlı
Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde yapılan aramalar neticesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılana 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7.5 kg. esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili jandarma ekipleri yapmış oldukları araştırma neticesinde 2 kişiyi gözaltına almıştı. Bahçede bulunan Hint kenevirleri ekipler tarafından sökülüp kamyonlara yüklenerek imha edilmişti.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılık tarafından ifadeleri alınmasının ardından tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. - ADANA
Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu
Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı
Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü