Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Merzifon'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Buğdaylı Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Bulunduğu araçta 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilen şüpheli şahıs, mahkemeye çıkarıldı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Alper Potuk, Ankaragücü'nde kadro dışı kaldı

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

1500 yıllık Yerebatan Sarnıcı çökme riskiyle karşı karşıya

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek