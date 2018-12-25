Uyuşturucu Zanlısı Amca ile Yeğeni Tutuklandı
50 dakika önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı.
Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. İlkadım
ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 250 kutu halinde 14 bin 172 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.
Operasyonda, Necmettin D. ile yeğenleri Mehmet C.D, Yavuz P.D gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necmettin D. ile Mehmet C.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Yavuz P.D ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:29 Kaynak: AA
Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı
Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı