Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Zanlısı Amca ile Yeğeni Tutuklandı

Uyuşturucu Zanlısı Amca ile Yeğeni Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, 250 kutu halinde 14 bin 172 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.

Operasyonda, Necmettin D. ile yeğenleri Mehmet C.D, Yavuz P.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Necmettin D. ile Mehmet C.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Yavuz P.D ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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