Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Uyuşturucu zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu zanlısı tutuklandı, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yenice ilçesinde E.Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı.


Jandarma KOM ekiplerinin de desteği ile yapılan operasyonda evinde 248.5 gram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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