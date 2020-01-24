Uyuşturucu zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu zanlısı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu 2 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 71,88 gram esrar, 0,86 gram gelen toz esrar, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, diğeri için de uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yaptı.


Gözaltına alınarak Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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