Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu zanlısına adli kontrol
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Uyuşturucu zanlısına adli kontrol

18 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Uyuşturucu zanlısına adli kontrol, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Canik ilçesi Karşısıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindiği H.S.'yi takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda şüpheli şahısla teması görülen 8 şahıstan 36 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile 0,10 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan H.S., emniyetteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
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