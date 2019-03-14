Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Zanlısının Cep Telefonundan İşkence Görüntüleri Çıktı

Uyuşturucu Zanlısının Cep Telefonundan İşkence Görüntüleri Çıktı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yakalanan uyuşturucu zanlısının cep telefonunda, iki kişinin darbedildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu Zanlısının Cep Telefonundan İşkence Görüntüleri Çıktı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yakalanan uyuşturucu zanlısının cep telefonunda, iki kişinin darbedildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan D.Ö'nün cep telefonunda yapılan incelemede, iki kişiye yönelik işkence ve darp görüntülerinin olduğu videolar bulundu.

Yapılan araştırmada, bir ay önce yaşanan olayda, mağdurların, aldıkları borç paranın yüksek faizle geri istenmesi nedeniyle ödeme yapamadıkları için ormanlık alanda, 3 kişi tarafından işkence gördükleri ve darbedildikleri tespit edildi.

Mağdurların şikayetçi olması üzerine, olayın diğer şüphelileri M.B. ve A.Y. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ö. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı, A.Y. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel
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