Uyuşturucuda Hedef İşsiz, Eğitimsiz ve İletişimsiz Gençler"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başvuranların büyük bölümünü genç nüfusun oluşturduğunu ve kullanıcıların da yüzde 70'inin lise ve altı düzeyinde eğitim almış bireyler olduğunu bildirdi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başvuranların büyük bölümünü genç nüfusun oluşturduğunu ve kullanıcıların da yüzde 70'inin lise ve altı düzeyinde eğitim almış bireyler olduğunu bildirdi.



Antalya'da düzenlenen 3. Ülke Yeşilayları Kapasite Geliştirme Programı ve 2. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Canel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak özellikle önleyici ve koruyucu programlar geliştirdiklerini belirtti.



Hedef kitleye göre politikalar ve projeler oluşturulduğunu anlatan Canel, şunları söyledi:



"Elimizdeki verilere göre, tedaviye başvuranların çok büyük bir kısmı 15-24 yaş arasında, yani genç kullanıcı bir nüfustan bahsediyoruz. Bu kullanıcıların yüzde 70'i ise lise ve altı düzeyinde eğitim almış bireylerden oluşuyor. Yarısından fazlasının da işsiz olduğunu görüyoruz. Karşımızda böyle bir profil var. Uyuşturucu kullanımının artmasında aile, işsizlik, kendi yaşam becerilerini kullanamıyor oluşları önemli faktörler arasında yer alıyor."



Bu profil karşısında Yeşilay olarak Türkiye bağımlılıkla mücadele programı hazırladıklarını belirten Canel, programı Türkiye'nin en önemli koruyucu ve önleyici projesi olarak değerlendirdi. Program kapsamında 13 milyon öğrenciye, 2 milyon yetişkine ve 36 bin rehber öğretmene ulaştıklarını, eğitimler verdiklerini dile getiren Canel, "Bunlar çok önemli rakamlar. Ülkenin geleceği açısından önemsediğimiz bir çalışma." dedi.



Bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırladıkları "okul bağımlılıkla mücadele" programının gelecek yıl aktif hale geleceğini bildirdi.



Canel, aile içindeki iletişim kalitesinin de bireylerin uyuşturucuya yönelmesinde önemli bir unsur olarak görüldüğünü ifade etti. Aileye yönelik de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Canel, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) aileye destek programlarını örnek gösterdi. Gelecek yıl devreye girecek Türkiye Rehabilitasyon Modeli'nin de aile yaklaşımına ilişkin programlar içerdiğini aktaran Canel, model ile özellikle hasta takiplerinin daha sağlıklı olmasını hedeflerini aktardı.



Türkiye için yapabileceğimiz en önemli çalışma"



Kullanıcıların tedavi gördükten sonra da tekrar kullanıcı pozisyonlarına dönebildiklerini söyleyen Canel, şu değerlendirmede bulundu:



"Hastaların tedavi gördükten sonra bir meslek edinememeleri ve yaşam becerilerini kazanamamaları gibi durumlar nedeniyle tekrar kullanıcı rolüne geçme oranları yüksek. Türkiye Rehabilitasyon Modeli, hastane sürecinden çıkmış hastaların güçlenmelerini, meslek edinmelerini, yaşam becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program içeriyor. Türkiye için yapabileceğimiz en önemli çalışmanın bu olduğunu düşünüyoruz."



Bağımlılığın çok boyutlu bir kavram olduğunu belirten Canel, mücadelenin de çok boyutlu kurumlar arası iş birliği gerektirdiğine işaret etti.

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