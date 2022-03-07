Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı - Son Dakika

KİLİS'te 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay hapis cezası bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlülerin Öncüpınar ve Demirışık mahallelerinde bağ evlerinde saklandıkları tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö., Ö.A. ve R.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.