Uyuşturucudan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul B.'nin Kuşadası'nda olduğunu öğrenerek takip başlattı. Şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki bir evde gizlendiği belirleyen polis, adrese operasyon düzenlendi. Resul B. yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede

Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş