Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

03.03.2022 14:02

Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı Samsun'da yargılandığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da yargılandığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan O.Ç.'yi Atakum ilçesi Atakent mevkiinde içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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