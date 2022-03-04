Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

04.03.2022 00:57
Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da yargılandığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Samsun'da yargılandığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan O.Ç.'yi Atakum ilçesi Atakent mevkisinde içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına alındı Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına alındı Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı Son dakika 3. sayfa: Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement