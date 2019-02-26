Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı
42 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucudan 2 kişi yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucudan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından istihbarı çalışmalar sonrasında Acıgöl'de yol kontrol ve denetleme noktasında bir araç içerisinde yapılan aramada kol çantası içerisinde 4 ayrı parça halinde 34,21 gram, 8,32 gram, 3,23 gram ve 1,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.İ. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler S.İ. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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