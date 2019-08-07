Uyuşturucudan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
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Samsun'da 2017 yılında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 8 kilo uyuşturucu maddeyle ilgili aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
'da 2017 yılında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 8 kilo uyuşturucu maddeyle ilgili aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Çarşamba İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Kızılot
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çarşamba Durusu
Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 8 kilo kubar esrar ve hassas terazi ele geçirilmişti. Operasyonda evde tespit edilemeyen şüpheli M.G. (41) isimli zanlı, jandarmanın Durusu Mahallesi'nde bulunan evine yaptığı operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs gözaltı işlemleri sonrası Çarşamba Adliyesine sevk edildi. M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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