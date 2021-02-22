Uyuşturucudan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR