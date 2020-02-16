Uyuşturucudan 7 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucudan 7 tutuklama
13 dakika önce
Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli mahkemece tutuklandı. - MALATYA
Son Dakika Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi Adana'da pamuk yağı fabrikasında 3 gün süren yangın kontrol altına alındı Bu tavuğun tüm yumurtalarının üzerinde "Allah" yazıyor