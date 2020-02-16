Uyuşturucudan 7 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan 7 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucudan 7 tutuklama

13 dakika önce

Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucudan 7 tutuklama, System.String[]

Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane
Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi Adana'da pamuk yağı fabrikasında 3 gün süren yangın kontrol altına alındı Bu tavuğun tüm yumurtalarının üzerinde "Allah" yazıyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Ersoy; Bu 14 Şubat'ı da yastığa yorgana sarılarak geçirdim
11:41 14 çifte nikah şahitliği yaptı
11:41 Hayranlarına müjdeyi verdi
09:10 Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 14:33:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucudan 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]