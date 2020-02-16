Uyuşturucudan 7 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli mahkemece tutuklandı. - MALATYA