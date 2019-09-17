Uyuşturucudan 8 yıl 4 ay ceza alan şahıs tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - SAMSUN
Hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin olabileceği yeri açıkladı Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i, İbrahim Okur'un FETÖ'den yargılandığı davada tanık olarak dinlediler Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde eski başkanın yaptığı zammı yeni başkan iptal etti