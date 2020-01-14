Uyuşturucudan 80 kişiye yasal işlem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan 80 kişiye yasal işlem - Son Dakika

Uyuşturucudan 80 kişiye yasal işlem

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucudan 80 kişiye yasal işlem, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 80 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-14 Ocak tarihleri arasında 41 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda, 147 gram kubar esrar, 123 gram metamfetamin, 79 gram bonzai, 31 gram eroin maddesi, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 26 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleriyle ile ilgisi bulunan 80 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:52 Kaynak: İHA
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