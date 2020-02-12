Uyuşturucudan adliye çıkartılan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucudan adliye çıkartılan şahıs tutuklandı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen O.K., sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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