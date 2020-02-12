Uyuşturucudan adliye çıkartılan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan adliye çıkartılan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucudan adliye çıkartılan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı.

Uyuşturucudan adliye çıkartılan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen O.K., sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Fatih Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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