Uyuşturucudan Adliyeye Sevk Edilen Çıkarılan Arkadaşlarına Ekmek Arası Tavuk Dönerle Uyuşturucu...
18 dakika önce
DENİZLİ'de uyuşturucudan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye, ekmek arası tavuk döner içinde uyuşturucu hap getiren 1 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ'de uyuşturucudan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye, ekmek arası tavuk döner içinde uyuşturucu hap getiren 1 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 3 şüpheliyi de tutukladı. Denizli
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü, Pamukkale
'de uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. İki kişinin yaşadığı bir eve baskın yapan polis ekipleri, 42 gram eroin buldu. Evdeki Y.T ve Y.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, dün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sürerken ikiliye, arkadaşları M.E. ekmek arası tavuk döner getirdi. Yiyeceği kontrol eden polis, şaşkına döndü. Ekmek arasındaki tavuk dönerde 2 uyuşturucu hap ile 5 gram bonzai bulundu. M.E. de gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Y.T. ve Y.C. ile M.E.'yi tutukladı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:40 Kaynak: DHA
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