Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kardeş tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 27 paket ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.D.'nin (36) Mevlana Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 25 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 580 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.D. gözaltı alınırken, ağabeyi A.D. (39) de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Yakalan şahsın üzerinden yapılan aramada satışa hazır 27 paket bonzai maddesi elde edildi.


Gözaltına alınan ağabey-kardeş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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