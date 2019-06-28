Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)

1 saat önce

5 TUTUKLAMAZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2), System.String[]

5 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. "Adalet istiyorum" diye bağıran T.G.'nin de aralarında olduğu 5 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Adana Sıfır Bir'in oyuncuları uyuşturucu madde kullanımına özendirmeden gözaltına alındı Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]