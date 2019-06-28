Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen şüpheli: Adalet istiyorum (2)
1 saat önce
5 TUTUKLAMAZonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
5 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. "Adalet istiyorum" diye bağıran T.G.'nin de aralarında olduğu 5 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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