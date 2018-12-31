Uyuşturucudan Aranan Şahıs, Uyuşturucuyla Yakalandı
1 saat önce
- Uyuşturucudan aranan şahıs, uyuşturucuyla yakalandı Elazığ'da polisin durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı, birinin uyuşturucu ticaretinden arandığı ve başkasının adına kimlik kullandığı ortaya çıktıELAZIĞ - Elazığ'da polisin durdurduğu bir araçtaki...
- Uyuşturucudan aranan şahıs, uyuşturucuyla yakalandı Elazığ
'da polisin durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı, birinin uyuşturucu ticaretinden arandığı ve başkasının adına kimlik kullandığı ortaya çıktı
ELAZIĞ - Elazığ'da polisin durdurduğu bir araçtaki 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslardan birinin uyuşturucu ticaretinden arandığı ve başkasının adına kimlik kullandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bir araç durdurularak içindeki 2 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada şüpheliler A.H. ve K.A'nın üzerinden 35 gram toz, 224 adet uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden K.A'nın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı ve başkasına ait kimliği kullandığı ortaya çıktı.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:09 Kaynak: İHA
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