Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

19.07.2022 15:27
Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Sinop'un Durağan ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan aranması olan şahıs, üzerinde 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivaclon ile yakalandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan aranması olan şahıs, üzerinde 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivaclon ile yakalandı.

Sinop'a bağlı Durağan ilçe merkezinde şahıs üzerinde yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 28 gram metamfetamin ve 14 adet rivoclon ele geçirildi. Şahıs hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda Türk Ceza Kanunu 191. Maddesi 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. Ayrıca şahsın GBT'sinde yine aynı suçtan aranması olduğu tespit edilerek hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Durağan, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucudan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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